CUP Solsona presenta els 5 primers noms de la llista

. La formació ha estat la darrera en confirmar cap de llista, ja que ha centrat els seus esforços en l’elaboració del programa electoral. Viladrich destaca el valor del projecte col·lectiu però també reivindica la capacitat d’incorporar en els primers llocs persones noves, de les que en destaca el seu compromís social, versatilitat, capacitat de treball i sensibilitat.La CUP defensa que es presenta amb un model clar de ciutat. La formació marca com a punts principals garantir, donant més pes a vianants i vehicles no motoritzats. També advoca peri per evitar la instal·lació de superfícies comercials,com l’escola bressol i el reforç dels actuals com l’escola de música.Viladrich es mostradurant els últims 4 anys i assegura que la CUP ha estat clau en la implantació del porta a porta, la creació del cens d’habitatges buits o l’elaboració del pla davant la Covid-19 a Solsona. D’altra banda, recorda que la formació també ha frenat l’aprovació d'ordenances poc clares i altament limitadores de les llibertats ciutadanes, i ha portat la veu en defensa del medi ambient i del feminisme.Malgrat això, moltes iniciatives no han prosperat degut a l’actitud poc dialogant de l’equip de govern. Per això remarca que és vital aconseguir trencar amb l’actual majoria absoluta d’ERC, així com evitar que ERC acabi pactant amb formacions conservadores.