​Una aposta de flamenc innovador a l’escenari del Casino

Aquest dissabte 18 de març a les 19.30 hores el Casino de Calaf gaudirà de l’espectacle Luxuria.estrena el seu nou espectacle sota la direcció de David Gutiérrez. Barcelona Flamenc Ballet es consolida com una de les companyies de dansa de referència mundial que ens presenta aquesta tercera proposta avantguardista.pretén transportar el públic a una gala plena de luxe i glamour en la qual un artista triomfador coneix l'amor de la seva vida. No obstant això, la luxúria serà el seu pitjor enemic i l’apartarà del seu veritable amor. El protagonista de la història s'endinsa en un món fosc, de bogeria, ambició i solitud. En el marc del flamenc modern, aquesta proposta destaca per ser trencadora i versàtil, una aposta que reivindica al mateix temps tant el flamenc tradicional com l'innovador. La dansa contemporània, moderna, espanyola i flamenca s’uneixen a la música clàssica, jazz i flamenc.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’espectacle és de 15 € per als socis i de 18 € per al públic en general.