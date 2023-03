Miquel Pujol fa un quart lloc a la cursa de resistència de Moià

Aquest passat diumenge 12 de març, elha celebrat la segona cursa de la temporada al circuit Verd de Moià.La prova, organitzada pel, ha reunit seixanta equips repartits entre les quatre categories convocades: RS Júnior, RS Sènior, Màster 40 i Màster 50.En aquesta competició hi participen els solsonins del Motor Club Solsonès,, que en la primera cursa a Can Taulé, van fer un primer lloc. Malauradament, a Moià no van poder sumar tants punts per arribar al podi final. Cardona no va disputar la cursa i no va puntuar. Miquel Pujol, tot i fer un excel·lent treball, es va quedar al 4rt lloc, que el deixa a la segona posició provisional del campionat, en la categoria Sènior.El Trofeu Català de Resistència Terra es reprendrà el proper 24 de setembre a Santa Eulàlia de Ronçana.