​L'alumnat de l'Institut ja porta 25 anys gaudint de les matemàtiques amb la Cangur

El grup de 2n de batxillerat Foto: Ramon Estany

El grup de 4t d’ESO Foto: Ramon Estany

Alumnat de 3er d'ESO a la Cangur

Edicions anteriors de La Cangur a l'Institut Francesc Ribalta

La prova Cangur és unpromogut per l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières (KSF) , que té com a finalitat la promoció de la cultura matemàtica bàsica per tots els mitjans i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que se celebra el mateix dia en tots els països participants; l'objectiu d'aquesta activitat és. L’associació KSF delega a les societats nacionals bl’organització local i la traducció i adaptació concreta de les diverses proves a cada llengua.La, filial de l’(IEC), és l’entitat titular de l’organització en els territoris de parla catalana. La Comissió Cangur de la SCM, organitzada en tres subcomissions i coordinada amb les comissions del País Valencià i de Balears, s’encarrega de totes les qüestions de preparació acadèmica i gestió tècnica de la prova Cangur, de la proclamació de resultats i del lliurament de premis.Amb la Cangur, es vol transmetre als estudiantsproposant-los exercicis que van més enllà dels continguts estàndard del currículum, que representen un desafiament interessant i engrescador. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics específics. Són 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions cada problema.Els participants de 75 països, en total més de sis milions de joves, es plantegen simultàniament els mateixos problemes i tenen un temps d’una hora i un quart per intentar resoldre’ls.En l’edició d’enguany, que ha estat ja la vintivuitena, hi han participat més de 100 000 noies i nois a Catalunya de més de 1000 centres diferents.Avui dijous dia 16 de març,han participat a la Cangur 2023.A la Subcangur III hi han participat 7 alumnes de 3r d’ESO.A la Subcangur IV, que és per a 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, s’han presentat un total 63 alumnes (3 de 4t d’ESO, 28 de 1r de batxillerat i 32 de 2n de batxillerat).Des del passat mes de setembre tot aquest alumnat ha participat en les. Es premiarà, a l’àmbit intern, els que obtinguin millors puntuacions de cadascun dels nivells durant l’acte de la celebració de la diada de St. Jordi, que enguany es farà el 21 d’abril a l’institut. I a l’àmbit general català, està prevista la celebració d’un acte solemne d’entrega de premis del concurs el proper mes de maig.Pensem que la participació en aquesta prova pot ser una bona oportunitat per introduir a l’aulai treballar, de forma lúdica i innovadora, aspectes referents a les competències associades a la resolució de problemes.