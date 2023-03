La imatge, i sobretot, el so del dia

Preparant la campana per pujar-la fins dalt el campanar Foto: Ramón Estany

🔔 Al llarg del dia d’avui farem proves al campanar d’Isanta de #Solsona amb motiu de la instal·lació d’una quarta campana que ens permetrà recuperar diversos tocs civils. N’informarem les properes hores. 🙏🏻 Disculpeu les molèsties pic.twitter.com/5Us8iQZ8WJ — Ajunt. de Solsona (@Solsona_cat) March 15, 2023

Avui dimecres, 15 de març, ha arribat a Solsona una nova campana que tocarà des del campanar de la Torre de les Hores. L'ha portat i instal·lat l'empresa que l'ha fabricat,. És una "petita" campana, de 65 kg. feta de bronze, i que porta per nom Ajuntament de Solsona 2022, per qui l'ha encarregada i l'any de fabricació.Aquesta campana oferirà un seguit de tocs civils (defuncions, avisos, alertes) que no corresponen als tocs de les campanes dels edificis religiosos com la Catedral.Durant el dia d'avui, s'ha pogut sentir dins el nucli antic de Solsona, especialment, diversos tocs que la gent no entenia el perquè. La raó és que s'estava provant el mecanisme que activa el toc de campanes. Properament, l'ajuntament informarà de com funcionarà aquesta campana i el tipus de tocs que donarà.