El Bisbat de Solsona, Premi Plàtan del Col·legi de Periodistes

Elsi col·legiats de la Catalunya Central han decidit per votació popular que eli elrecaiguin enguany en el coordinador d'al Bages,(Plata), i en el(Plàtan).El Premi Plata és per al coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. Els periodistes de lahan valorat, especialment, la sevaa atendre, quan se'l requereix, als mitjans de comunicació, a ser proactiu a l'hora deper entendre les notícies i també han elogiat la sevaEl Premi Plàtan ha recaigut al Bisbat de Solsona. Els periodistes han justificat aquesta decisió per lesque tenen a l'hora d'accedir a la informació relacionada amb aquesta institució i "la sevaamb els mitjans". També són especialment crítics amb la gestió comunicativa que es va fer de l'Els Premis Plata i Plàtan, escollits entre els periodistes de la Catalunya Central, s'entreguen a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagidels periodistes o, al revés, que hagia les sol·licituds d'informació o s'hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes sobre ella.Els guardons s'entregaran aquest divendres en el marc del lliurament dels Premis Batec, els premis anuals de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya . També reconeixeran el berguedà, com a Periodista de l'Any; la periodista manresanaamb el Premi Trajectòria i l'agència(Berga) amb el Premi a la iniciativa periodística local.Des d'aquest any els guardons són itinerants per la Catalunya Central i enguany se celebren al. Compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà i tenen el suport d'Estrella Damm i Coca-Cola. Els premis es lliuren divendres 17 de març, a la sala, a les 7 de la tarda. L’acte és obert al públic en general.