​Solsona porta els versos del Dia Mundial de la Poesia al Museu

Dimarts vinent, dia 21, Solsona celebrarà el Dia Mundial de la Poesia. En un acte titulat “Poesia per a tothom!”, a les sis de la tarda, s’oferirà una lectura de poemes per a públics de totes les edats, des de l’infantil, fins al juvenil i l’adult, a diferents espais de l’equipament.En aquest recital també es llegirà en quatre llengües el poema seleccionat enguany per la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco amb motiu de la jornada. Es tracta de “Tant si baixes la vista vers la immunda”, de(1579 – 1623), conegut com el Rector de Vallfogona, de qui es commemora el quatricentenari de la mort. Es podrà escoltar en català, castellà, francès i àrab. A més, com és habitual, hi participaran formacions musicals de l’Solsona celebra el Dia Mundial de la Poesia des de fa dotze anys amb activitats pensades per acostar el gènere a tots els públics. La jornada, impulsada per la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco, es concep coma tots els territoris de parla catalana i a diferents països d’arreu del món.A la capital del Solsonès enguany l’organitzen l’Ajuntament, la Biblioteca Carles Morató i el Museu de Solsona amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Escola Municipal de Música i els clubs de lectura de la gent gran i d’italià i el de lectura fàcil en català.