​MOIÀ ACULL LA SEGONA PROVA DEL CATALÀ DE RESISTÈNCIA TERRA

Perpremsa13 de març de 2023Aquest passat diumenge 12 de març, el Trofeu Català de Resistència Terra ha celebrat la segona cursa de la temporada al circuit Verd de Moià.La prova, organitzada pel Moto Club Moianès, ha reunit seixanta equips repartits entre les quatre categories convocades: RS Júnior, RS Sènior, Màster 40 i Màster 50.L’equip número 2, format per Andreu Millán i Víctor Redondo, ha estat el vencedor de la prova completant un total de 32 voltes al recorregut dissenyat pel club. L’equip 25, integrat per Pau Doñate i David Boixeda, ha fet segon a només un minut del primer classificat. El top 3 scratch l’ha completat l’equip format per Joel Vives i Marc Calmet els quals han creuat la línia d’arribada a només 15 segons del segon classificat.Pel que fa als resultats per categories, Andreu Millán i Víctor Redondo han ocupat el primer esglaó del podi de RS Sènior. Xavier Gil i Raúl Sánchez han fet segons, mentre que Sergi i Pau Conesa han completat les posicions d’honor.Els més ràpids de la categoria RS Sènior han estat David Boixeda i Pau Doñate. Marc Calmet i Joel Díaz han fet segons, mentre que Èric Garcia i David Adrià han ocupat el tercer esglaó del podi amb un total de 31 voltes.Dani Ollès i Xavier Xivillè, amb 30 voltes, s’han adjudicat la victòria en la categoria Màster 40. Albert Mussull i Marc Calmet han finalitzat en segona posició, a un minut i mig dels vencedors. El podi de Màster 40 l’han completat Manuel Mora i Juan José Ruiz amb 29 voltes completades.Finalment, pel que fa a la categoria Màster 50, Pere Saborit i Martí Puigrodon han estat els guanyadors de les 3 Hores Resistència Terra de Moià amb 28 voltes. Carlos Marset i Carlos López han ocupat el segon esglaó del podi a poc més de dos minuts de l’equip guanyador. Andreu Gómez i Jordi Redón han completat les posicions d’honor.El Trofeu Català de Resistència Terra es reprendrà el proper 24 de setembre a Santa Eulàlia de Ronçana.