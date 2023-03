Aquest divendres a la biblioteca de Solsona, una xerrada sobre establir límits en els infants

Com gestionar els límits

La ponent

Canguratge gratuït

El proper, la Biblioteca Carles Morató acollirà la tercera sessió delorganitzades des del SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa), titulada “Mirem els límits des de dins. Mirem els límits amb bons ulls” de la mà de la solsonina Raquel Tarrés.La xerrada, que està, té com a objectiu tractar la importància i la funció dels límits en l'acompanyament dels nostres infants des de la presència dels adults.La quotidianitat de les famílies i les incerteses de la vida actual fan que aquesta sigui una tasca feixuga i a vegades complexa de gestionar. Es portarà a terme un taller vivencial en el que es facilitaran pautes per posar el límits de forma clara, concisa i ferma des d’una vessant amorosa i personal.Un dels grans reptes de la criança és acompanyar els infants en el camí de l'aprenentatge dels límits. Límits que sostenen i que són necessaris per créixer i conviure. Els límits ajuden als infants a situar-se, a sentir-se segurs, a tenir referències i a sentir que pertanyen a un grup.L’objectiu es poder treballar la importància dels límits així com facilitar eines d’acompanyament en la criança, prendre consciència i descobrir com ens hi situem des del lloc d’adultes de referència, per veure com hem arrelat els nostres límits, i poder-los mirar de cara per situar-noshi.especialitzada en neurociència i amb enfocament de la mirada sistèmica. És filla del Josep i la M. Àngels, germana de l’Anna, mare de la Maria, de 6 anys amb qui descobreix dia darrere dia les seves pròpies ombres i projeccions personals, i companya del Manel amb qui la paciència i bondat li mostren cada dia un repte més a treballar.La Raquel va descobrir el món de l’educació de la mà de l’escola d’educació especial Josep Pla de Barcelona i va ser aleshores quan va endinsar-s'hi i va decidir estudiar magisteri. És docent des de fa 18 anys i ha anat ocupant diversos llocs dins del sistema educatiu, l’últim com a cap d’estudis a l’Escola El Vinyet de Solsona. Actualment treballa comi just fa un any que ha engegat “l’espai somnis”, el seu projecte personal d'acompanyament i facilitació de processos personals per desenvolupar eines d’autoconeixement.Durant tota la sessió hi haurà servei deper a infants a partir de 3 anys, a través del programa Temps per Cures.Per aquesta activitat no cal inscripció prèvia. Us hi esperem!