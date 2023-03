​La candidatura independent encapçalada per Marc Barbens i Isabel Pérez es dirà «Treballem per Solsona»

Per què han escollit aquest nom per al seu projecte

En una trobada amb la premsa local celebrada aquesta tarda, Marc Barbens i Isabel Pérez, regidors a l’Ajuntament de Solsona, hanel nom de la candidatura independent que encapçalaran: Treballem per Solsona. Segons han explicat, ja feia temps que el grup havia pensat en aquest nom perquèdes del nou grup independent.“Inclou el verb treballar i Solsona, el nom de la nostra ciutat, que són els dos grans missatges que volem transmetre en aquest projecte”, han explicat el tàndem que liderarà la candidatura. “Volem sumar tots els actors possibles per ajudar a fer créixer Solsona des del seu Ajuntament. El nostre únic objectiu és treballar pel municipi”, ha emfatitzat Barbens.És un tres en un: “un nom entenedor i planer per la llista que es convertirà en el logotip i en elmissatge de campanya”. Quant al disseny, han escollit una tipografia neta i senzilla, fàcil de llegir i entenedora.. Aquesta tonalitat s’obté de la barreja del vermell i el blau. El vermell és un color que s’associa a l’energia i a la força, és un color que convida a l’acció. En canvi, el blau és un color que transmet serenor, seguretat i equilibri. De la unió d’aquests colors i de què representen en surten els valors de l’equip que lideren Barbens i Pérez. “Un equip que té l’energia i les ganes necessàries per treballar per la ciutat. Així mateix, és, que compta amb la serenor suficient per treballar des de l’Ajuntament”.