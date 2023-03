​Ocells salvatges amenaçats durant la Setmana Santa

Respecta els ocells

Silenci

La Gralla és una espècie catalogada com a «vulnerable» a Catalunya. Pertany a la família dels còrvids.

No abandonis els camins marcats

Et poden tirar pedres els ocells?

Et poden atacar els ocells?

S’apropa la Setmana Santa i la muntanya serà el destí per moltes famílies. Pelsestabliments turístics és temps de recuperar-se econòmicament, per les famílies alegria pertornar a trobar-se amb familiars i amics, però per molts animals salvatges serà tempsd’estrès i d’ansietat que pot tenir conseqüències desastroses.Aquest any la Setmana Santa cau en plena temporada de nidificació dels ocells. Són 4 diesque poden tenir com a resultat l'abandó dels ous amb els pollets a punt de néixer. A més, nombroses aus rapinyaires sovint maten les seves cries si consideren que el niu està sota una amenaça imminent.Respecta els espais de nidificació de les aus. Potser no les veus, però estan per tot arreu.No facis soroll innecessari. Et recomanem aprofitar aquest temps per verificar que si totsparleu amb veu baixa us podreu entendre perfectament. Us sorprendrà la tranquil·litat ambla qual gaudireu del vostre temps conjuntament.Si us plau, no abandonis els senders marcats. Els animals s’han acostumat a la presènciadels humans i per nidificar busquen llocs apartats. No envaeixis aquests petits oasis de pauque han triat per formar la seva família. Molts ocells tenen una sola oportunitat a l’any perassegurar la seva descendència. No siguis el culpable de que aquest any es quedin sensecries.Els còrvids són uns pares excepcionals. No abandonen les seves cries en cas de perill. Elsdefensen. Si el depredador que s’apropa al seu niu és gran els tiren pedres i altres objectesper allunyar-lo del seu territori. Si et passa a tu, si us plau, marxa el més ràpid possibled’aquest lloc.El mussol banyut també defensa les seves cries. Poden atacar a les persones ques’apropen al seu niu. Aprecia el seu comportament valent i allunya’t d’aquest espai camesajudeu-me.No és casualitat que l’únic any que el majestuós trencalòs va nidificar amb èxit a la Roca deCanalda va ser durant el temps de la pandèmia. Si us plau, sigues respectuós i permet queaquest 2023 no sigui un any d’abandonaments de cries i desesperació pels ocells salvatges.Perquè cuidar dels animals salvatges és cosa de tots nosaltres.Foto:Foto: