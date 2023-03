GiGa posa en marxa els Grups d’Ajuda Mútua per a familiars i cuidadors de persones amb disfuncions cognitives

GiGa inicia a finals d’aquest mes elsper a familiars i cuidadors de persones que pateixen una malaltia neurodegenerativa (Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, etc) o dany cerebral adquirit a causa d’un ictus, traumatisme cranioencefàlic o tumor cerebral, entre d’altres.Els Grups d’Ajuda Mútua sónamb la idea d’alleugerir la intensitat dels sentiments i tensions de la seva situació.Es tracta d’espais de trobada de persones amb, conduïts per la neuropsicòloga de GiGa, que pretenen donar recolzament emocional i funcional, resolent dubtes, oferint informacions pràctiques i compartint experiències pròpies entre els seus membres.Vans’iniciaran dos Grups d’Ajuda Mútua que tindran una freqüència quinzenal i es reuniran, el primer, el dilluns a 2/4 de 5 de manera presencial a la seu de l’associació i el segon, el dimecres (inici el 29) a 1/4 de 7 de forma telemàtica a través de la plataforma de telemedicina GiGa. Tindran una durada aproximada de 1 hora per sessió. L’únic requisit per participar-hi és fer-se soci de GiGa. Si voleu més informació o esteu interessats a apuntar-vos-hi podeu contactar amb GiGa per telèfon al 873 45 41 06 o 621 190 677, per correu electrònic a gigacatcentral@gmail.com o passar pel local de l’associació a la Plaça de les Moreres, 2, baixos.