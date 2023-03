​El PSC – Solsona denuncia que ningú no ha netejat la Ribera de Solsona

El regidor – Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Solsona,, va presentar l’any passat, una Moció, reclamant que "l’Ajuntament o l’ACA, procedís a la neteja" de la zona de La Ribera “ Riu Negre”., durant anys, fa del tot impresentable aquesta zona, "una mostra clara de la deixadesa del govern municipal, i de l’ACA que en té les competències", rebla.aquella Moció, exposant que "existia un conveni amb l’ACA i que faria complir-lo, de forma immediata., la zona està com estava , sense cap explicació, sense cap disposició que permeti aventurar una propera actuació.Davant aquesta inoperativitat, el Regidor- Portaveu ,una "immediata operació general de neteja", a càrrec de l’ACA i si aquesta no la fa, que la dugui a terme l’Ajuntament i passi comptes, a l’ACA.Conclou que el que no és de rebut és que "un per altre, tinguem a Solsona un espai absolutament abandonat."