Els treballs dede l'orgue de la Catedral de Solsona arriben a la recta final. En aquests moments, els operaris del tallerestan instal·lant els 3145 tubs i procedint meticulosament a la seva harmonització per tal que sonin perfectament.És una tasca que es preveu duri uns dos mesos i, pel fet que podria molestar l'activitat litúrgica de la Catedral, pel so dels tubs que es fan anar, ha fet decidir a la parròquia de Solsona traslladar l'activitat religiosa de les tarda de la Catedral a l'església del Cor de Maria.Així, a partir d'aques tdilluns, 13 de març, de dilluns a divendres, tant les Vespres com la Missa al Sagrat Cor, l'Adoració i el Via Crucis Quaresmal, que tenien lloc a la Catedral, passaran a celebrar-se a l'església del Cor de Maria, amb els mateixos horaris.