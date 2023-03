​Bassella es prepara per fer front a un nou estiu amb perill elevat d’incendis

L’Ajuntament de Bassella ha comprat uncom a prevenció, davant la falta de pluges i amb l’experiència dels diferents incendis simultanis, que l’any passat van tenir lloc al municipi. La cisterna, amb una capacitat de 450 litres, es pot carregar en un hidrant o punt d’aigua iEl regidor de l’Ajuntament de Bassella, David Torrent, ha explicat que “en cas que hi hagi més d’un incendi això et permet fer actuacions ràpides en cas d’una revifada, en cas de tenir diversos focus poder actuar ràpidament sobre un, si s’estengués un incendi, es pot deixar aquest equip en alguna casa que estigui en perill perquè més o menys totes les cases de pagès tenen bassa o piscina”.Des del consistori també han plantejat que el remolc s’utilitzi a través de membres de l. D’altra banda, en els últims quatre anys, també s’ha fet la revisió i el manteniment de tots els camins públics, per facilitar l’accés a qualsevol punt del municipi.En aquest sentit, Torrent ha indicat que “aquest any estem fent els últims camins de nou i l’any que ve o d’aquí a dos anys ja començarien els primers manteniments dels primers que vam arreglar”. Tot plegat, ha afegit, “permet tenir una rotació i mantenir-los en perfectes condicions en cas d’emergències i també per a la lliure circulació de veïns i visitants”.L’equip d’extinció d’incendis mòbil ha estat finançat amb fons propis de l’Ajuntament, amb un pressupost d’uns 10.000 euros.