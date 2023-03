L'ajuntament de Solsona dona una segona vida al mobiliari municipal deteriorat

Des de fa algun temps, el mobiliari urbà obsolet, llibres i altres béns municipals de Solsona es posen a la venda a preus simbòlics per ser reutilitzats abans d'acabar en una planta de reciclatge o a l'abocador.Elpublica aquests dies una llista de béns i les seves característiques.Els tres bens que s'han posat a la venda sóni no compleixen per tant, les normes d'homologació per a equipaments municipals, però, en tot cas, amb una petita reparació, poden ser reutilitzats per particulars.Balancí metàl·lic giratori de tubs de 42 i 63 mm de diàmetre amb seients de polietilè i molla d'acer. Dimensions: 3,30 x 0,40 x 1,40 m (llarg x ample x alt).Preu de venda: 40 €. El balancí està trencat per la molla.Molla amb capacitat per a quatre infants. Panells de polietilè d'alta densitat (HDPE), molt resistent als imactes i les oscil·lacions tèrmiques, 100 % reciclable. Molla d'acer de 20 mm plastificada.Preu de venda: 20 €. Aquesta peça té un dels braços i una anella per agafar-se trencats i la superfície dels seients, desgastada.Panells de polietilè d'alta densitat, material molt resistent als impactes i les oscil·lacions tèrmiques, 100 % reciclable. Molla d'acer de 20 mm plasfificada.Preu de venda: 15 €. Aquest element té els agafadors trencats i la superfície de pintura, desgastadacal tramitar una instància amb la sol·licitud d'adquisició. En cas que hi hagi més d'una sol·licitud per al mateix article, l'Ajuntament realitzarà un sorteig, el resultat del qual serà notificat a les persones interessades.