El Bisbat de Solsona se suma al dolor per l'accident de Súria

Dijous passat tres treballadors perdien la vida a la mina de potassa de Súria a causa d'un despreniment d'una de les galeries. La nostra Església de Solsona vol mostrar la seva solidaritat amb els familiars dels difunts i amb tot el món de la mineria.Certament, hi ha accidents que escapen al control humà. Tanmateix, unes morts com aquestes ens recorden la importància de que tots ens comprometem a posar la nostra part perquè els llocs de treball siguin segurs i no es converteixin en la tomba dels qui s'hi guanyen el pa de cada dia. La dignitat de la persona humana exigeix que pugui desenvolupar la feina sense risc de la seva vida. Per això fem nostres les paraules del papa Francesc: “Déu ens recorda com n'és d'important donar dignitat a l'home amb el treball, però també donar dignitat al treball de l'home, perquè l'home és senyor i no esclau del treball. No més morts al treball! I esforcem-nos per aconseguir-ho” (Homilia 24-12-2021).Aquest dissabte, a les 20h a la parròquia de Súria s'oferirà una Eucaristia, presidida pel bisbe Francesc, en sufragi de les tres víctimes, en comunió amb les seves famílies, amb el món de la mineria i amb la universitat.