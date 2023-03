​La fibra òptica es desplegarà per tota la comarca fins al 2025

En la sessió plenària del Consell Comarcal del Solsonès que va tenir lloc aquest dijous, es va informar dels ambiciosos projectes de desplegament de fibra òptica, que han de culminar amb la connexió amb banda ampla a tota la comarca l’any 2025.El conseller comarcal de Telecomunicacions, Xavier Castellana, ha avançat que el Consell Comarcal del Solsonès aportarà inicialment 300.000 euros de fons propis per a complementar aquest projectes, que són el fruit de molts mesos de treball intens i que han de culminar amb el desplegament de fibra òptica, o bé, en els casos més complexes on no sigui possible, una connexió 4G, 5G o a través de satèl·lit als disseminats de la comarca. Castellana, que s’ha mostrat satisfet pel fet de poder anunciar aquesta iniciativa va dir que “donarà solució a moltes famílies, assegurant internet de banda ampla amb un senyal de qualitat”. Es preveu també la possibilitat que els ajuntaments puguin complementar aquest esforç amb una aportació de 300.000 euros addicionals que han de permetre habilitar una línia de subvencions per aquells disseminats que hagin quedat exclosos del projecte principal.Castellana ha afirmat que es tracta d’un projecte molt ambiciós amb el qual, els veïns i veïnes de la comarca del Solsonès tindran el mateix accés a internet que qualsevol persona de qualsevol punt del país.