Tots els guanyadors de la darrera campanya Fora Estocs d'UBIC Solsona

L'edició d'hivern del(3, 4 i 5 de març) ha superat les expectatives. Els establiments participants obsequiaven els clients amb grans descomptes o obsequis, els clients podien gaudir d'un total de 50 promocions de diferents sectors.La majoria de comerços participants destaquen lai els resultats positius d'haver participat en la campanya. Un cop finalitzada la campanya, s'ha realitzat la recollida de bústies als establiments participants per tal de realitzar el sorteig de la campanya.El dimecres 8 de març a les 8 del vespre, a la seu de l'entitat, s'han sortejat els 10 premis i d'entre tots els tiquets han estat afortunats:Meritxell Sorribes amb un tiquet de Moda Valentí SolsonaAnna Llorens amb un tiquet de Grup LlobetRaluca Bianca amb un tiquet Tatiana NadonsSalvador Clapés amb un tiquet de Granja GodallFelicià Pijuan amb un tiquet de Condis Fruites VilasecaM. Angels Ribalta amb un tiquet de Nuri Espai de PerruqueriaJosean Gonzàlez amb un tiquet de L'EspetecSusi Castro amb un tiquet de Can SolviGemma Colell amb un tiquet d'OfisetMontse Mujal amb un tiquet de MicuxúDes d'UBIC Solsona volem agrair als socis que han fet possible una edició més d'aquesta campanya, i a tota la cli-entela que hi ha participat. Aquest Fora Estocs compta amb el suport de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Generalitat de Catalunya. Som una entitat adherida a Catalunya Comerç. Us convidem a seguir-nos a les nostres xarxes @ubicsolsona