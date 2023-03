Solsona fa servir aigua de pou per netejar la via pública

L'Ajuntament solsoní continuarà netejant la via pública de forma puntual amb aigua a pressió, però sense fer ús de de la xarxa d'aigua potable mentre es mantingui la. Per això utilitzarà únicament aigua de pou.Solsona és un dels municipis afectats per les restriccions derivades de l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica. Això comporta, entre d'altres, la prohibició de netejar els carrers amb aigua potable. D'aquí que es faci servir aigües subterrànies que no són aptes per al consum humà. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, assenyala que "les actuacions d'hidroneteja són puntuals i selectives", per a aquells carrers i trams on l'acumulació de brutícia ho justifica.Tot i que el govern municipalde boca i aplicar el Decret Llei 1/2023, està a l'espera de constituir, els propers dies, una, similar a la que es va crear el 2008. És previst que en formin part membres de l'executiu, representants de tots els grups municipals i personal de diferents àrees.