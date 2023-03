Ei, bon dia!Em ve una mica de gust escriure quatre línies o potser algunes més, aniré escrivint tal com raja. Com que no sé a qui dirigir-me he pensat que estaria bé redactar aquest breu escrit i després, desitjar que l’interessat ja el llegirà.Potser m’hauria d’haver adreçat a l’ajuntament? Al consell comarcal? A la Generalitat? A Superman? Al tomàtic del Súper 3?.... Disculpeu-me, si voleu, la ignorància.Bé, el cas, segurament molts de vosaltres quan heu d’anar en cotxe cap a les instal·lacions esportives, a l’institut, a fer “botellón” a darrere les pistes de tennis…(tot depèn del punt de vista) del seminari passant per al costat de l’hospital.Uf, quina il·lusió! #sarcasmemodeon I per què ho dic d’aquesta manera? Ben fàcil d’entendre, és que resulta queen sortiràs amb el cotxe ratllat, abonyegat o bolcat als horts de darrere la pizzeria “La família” (pels malpensadots no vaig a comissió, llàstima).I és quen’arriba a ser molt d’estret! Coi!Una zona d’aparcament, dos carrils per a circular els cotxes, zones peatonals a banda i banda… També s’hi podria fer la línia del tren, crec que hi ha un tros d’herbeta desaprofitat… Plantegem-nos-ho, o no.Es podria proposarque son quatre o cinc. O posar-hi un cartell, no sé el seu nom tècnic, que assenyalés que només pot circular-hi un cotxe en un sentit i el quin va en l’altre sentit s’ha d’esperar.Molt bé, doncs ja he exposat el què penso.Ara que venen eleccions faig una mica la carta als reis i a veure si algú recull la proposta i s’anima a posar fil a l’agulla. (....ah, potser al regidor d’urbanisme?)Va, si feu comentaris que siguin constructius, que tots, si volem, en sabem de deixar verd al veí. (És una mica l’esport nacional, no?)Apa, salut!