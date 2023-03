L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes ha celebrat la 41a Assemblea a Ardèvol

Lapresidenta sortint ha rebut un reconeixement de mans del Bisbe de Solsona

Aprofitant la trobada, des del Ajuntament de Pinós també van voler reconèixer la tasca social de la Glòria Padullés. Durant molt anys ha estat al capdavant d’una de les entitats més actives del municipi, el Centre Cultural d’Ardèvol. També ha estat sempre involucrada en la vida social i cultural de Pinós, ajudant a fer xarxa i mantenint viu el veïnat.

El passat dia 26 de febrer va tenir lloc a Ardèvol de Pinós la 41a Assemblea de l’Hospitalitat.Amb l’arribada i salutació de tots els presents es dirigíren al Restaurant Cal Bosc d’Ardèvol que els havia preparat l’esmorzar: xocolata amb coca, sucs i cafè. Seguidament es diri­gírem a l’església del poble on vàren començar l’assemblea; I informàrem de les activitats dutes a terme durant els anys 2020-2021-2022, ja que per la pandèmia hi va haver uns anys que no es va celebrar, i explicàren les activitats que es duran a terme el present any 2023.A l’acabar l’ordinària en començava l’extraordinària on es va canviar una part de la junta, després d’aprovar les candidatures presentades es va votar la nova presidenta i s’acomiadà l’anterior.El Bisbe de Solsona Francesc Conesa donà les gràcies a la presidenta sortint Glòria Padullés per la feina feta durant aquests anys i donà la benvinguda a la nova, la M. Rosa Guix.Seguidament assistíren a Missa, presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada per Mn. Joan Casals, on es pregà pels difunts de l’Hospitalitat de l’últim any.Al Local Social del municipi d’Ardèvol els esperava un suculent dinar preparat pel restau­rador de Molta Teca de Solsona, i després del brindis i parlaments de l’expresidenta i de l’actual, el Bisbe donà un petit obsequi a tots el membres de la Junta que han plegat.Amb l’hora dels Adéus es donà per finalitzada la trobada del dia.