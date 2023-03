L’Escola Agrària millora espais naturals del Solsonès

Actuacions per la millora de la biodiversitat i l’ús públic a la Basa del Miracle (Riner)

Per tercer any consecutiu l’Escola Agrària del Solsonès impulsa l'aprenentatge servei(ApS), una metodologia educativa que combina el servei a la comunitat i diversos processos d’aprenentatge acadèmic en un mateix projecte, amb l’objectiu que l’alumnat es formi i ajudi a millorar el seu entorn, tenint en compte les necessitats reals del territori.Durant el curs 2022-2023 deu alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Forestal i del Medi Natural van crear una empresa fictícia inspirada en el cooperativisme i l’organització de l’economia social i solidària i van desenvolupar quatre projectes als municipis d’Olius, Llobera i Riner.La bassa del Miracle és un punt d’aigua d’interès natural a prop del Santuari del Miracle on fa anys que el Grup de Natura del Solsonès (GNS) porta a terme actuacions de millora i conservació de la biodiversitat.Aquest any els alumnes de l’escola, sota les directrius del Grup de Natura del Solsonès i el suport de l’ajuntament de Riner, han portat a terme actuacions de millora del l’ús públic. En el marc de l’actuació s’ha fet un nou observatori de fauna, s’han refet les escales per accedir-hi i actuacions de millora de la biodiversitat com la instal·lació d’una balla per controlar l’accés d’herbívors a la bassa.