​L’Escola Agrària del Solsonès participa un any més al Catskills de Jardineria 2023

El Marc i la Tània en l’inici de la construcció del Jardí

El passat dimecres i dijous 22 i 23 de febrer va tenir lloc el Catskills Jardineria i Paisatgisme, a Salt (Gironès). El Catskills és el campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes d'ensenyaments professionals d'arreu del territori català competeixen en 38 oficis (skills) relacionats amb els estudis que estan cursant. L’any passat la competició és va celebrar a Solsona i no era classificatòria, però els alumnes de la nostra escola va obtenir la millor puntuació i la primera plaça.Enguany si que era classificatòria per accedir al campionat estatal, que es celebra aquest desembre a Madrid. Els dos alumne que hi varen participar són la Tània Santamaria (Solsona) i el Marc Salat (Pujalt).La jornada va tenir una durada de 2 dies i hi van prendre part Instituts i Escoles Agràries d'arreu de Catalunya, en total en aquesta edició eren 11 equips. L'objectiu consistia en enjardinar un espai de 15 m² amb diferents elements i dificultats durant dos dies, temps just per a una execució correcta inclús per a un jardiner professional.A partir d’un plànol i els diferents materials (fustes, terra, gabions, plantes...) proporcionats per l’organització a tots els equips per igual s’havia d’executar l’obra plasmada en un plànol que se’ls lliurava al començament de la prova. Finalment el nostres alumnat van obtenir una meritòria 6a plaça, en la classificació general de les 11 escoles que hi varen participar.Detall dels plànols proporcionats per l’organitzacióDes de l’escola Agrària del Solsonès volem felicitar a la Tània i al Marc per la seva actuació i determinació en prendre part en aquest competició que no és senzilla, no només per la seva complexitat tècnica, sinó també per l’esforç físic que representa, ja que al llarg de dos dies mouen al voltant de 4 Tonelades de materials diversos, tot amb força dels seus braços.