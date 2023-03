​Multitudinària assistència a la Fira del Trumfo i la Tòfona i la festa del Vi, amb més de 5.000 tiquets venuts

La fórmula de productes de proximitat, gastronomia i música en directe assegura l’èxit d’uncertamen que supera les xifres de les edicions prepandèmia amb una gran participacióLa dinovena Fira del Trumfo i la Tòfona i vuitena Festa del Vi ha estat, sense cap mena de dubte, les que ha aplegat més públic superant totes les expectatives.Dijous a la tarda, el taller de cuina de la tòfona amb maridatge de vins a càrrec de Laia Coma i Roger Vilaginés, a l’auditori de la sala polivalent, va donar el tret de sortida de la fira d’enguany.Divendres al matí es va celebrar una jornada del projecte PECT Biomarkets, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès on es van presentar les opcions productives amb plantes aromàtiques i medicinals, bolets i tòfones al Solsonès. L’acte, organitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya va comptar amb una bona assistència de persones.D’altra banda, i com ja venia sent habitual, el divendres al vespre va tenir lloc el maridatge de la fira amb la participació de l’enòleg Marc Maldonado, al restaurant el Solsonès i amb el celler Oller del Mas, amb totes les places exhaurides.Una fira de xifres rècord! Dies de gran afluència a la firaEl bon temps de dissabte i diumenge va convidar a passejar per la fira, fet que es va traduir en una gran afluència de persones i un notable registre de vendes, tant de trumfos com altres productes, fins al punt que molts productors de trumfos van esgotar les existències.Una prova del gran nombre de visitants és que la fira d’enguany ha venut 5.000 tiquets de tapes i copes de vi, quan l’any 2022 en va vendre 3.000. Pel què fa a les copes, si l’any passat se’n van vendre 700, en l’edició d’enguany aquest nombre s’ha més que duplicat, amb unes vendes de 1.500 copes.Pel què fa als diferents actes organitzats, els jocs gegants infantils del matí de dissabte van tenir un gran èxit. Dissabte a la tarda, Àngels Baraut es va endur el primer premi del concurs de pelar trumfos. Una vegada finalitzat aquest concurs, el director de la Fira, Joan Codina, va fer el reconeixement a l’establiment trumfaire a Agropecuària Ventura per ser un punt de venda de trumfos exclusivament del Solsonès.També cal destacar la primera edició de la Fira del Petit botiguer que, amb l’acompanyament musical de l’alumnat de l’Escola municipal de música Joan Roure i de l’Àtic Taller Musical, van omplir la plaça Major.Esdeveniment amb un marcat accent musicalPel que fa a la programació musical de la Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi, dissabte al matí va ser el torn del grup de versions Velcros, que va amenitzar l’hora del vermut, mentre que a la tarda, va ser el torn de DJorDISCO-SHOW i al vespre de La Quinta Acústics. Finalment, a dos quarts de deu del vespre, en un acte organitzat per la Gatera, la plaça Sant Pere va acollir una exhibició de degorjat manual de cava amb música amb Vardo Wagon. El matí del diumenge es va poder gaudir de l’exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música de Sing Swing Company.Premi Bufet a l’Ajuntament de SolsonaCom ja és habitual de cada any, l’Ajuntament de Solsona, amb l’assistència de l’alcaldessa de la ciutat, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i l’alcalde d’Odèn, va concedir el premi Bufet a Josep Pujantell i Casals, de la casa Miquel de Cambrils, al qual se li va fer el reconeixement en motiu de tota una vida dedicada al trumfo i la seva aportació al certamen firal des de la primera edició.Des del Consell Comarcal del Solsonès es fa una excel·lent valoració de la fira d’enguany, is’agraeix a totes les persones, paradistes i entitats que hi ha participat. Així mateix, desitja que totes les persones que hi ha assistit hagin gaudit d’una fira que, enguany, ha assolit unes xifres de record!