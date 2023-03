Riner valora molt positivament l'adjudicació de les obres de la nova variant de Su

L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha valorat “molt positivament”, conegut popularment com “la variant de Su”, una obra “estratègica per al territori i llargament reivindicada degut a que l’actual traçat de la carretera, farcit de corbes, feia molt perillós el trànsit, especialment el de gran tonatge com ara camions i autocars”.L’actuació de la Diputació de Lleida, que s’executarà enguany, “facilitarà força el pas de vehices, que fins ara havien de circular molt lentament, i contribuirà a reduir els petits accidents que s’hi produien de tant en tant”. Solà remarca que la carretera té la doble “funció” de via de comunicació per als veïns i veïnes del territori, d’una banda, i per als turistes que s’hi desplacen per visitar indrets com el Santuari dl Miracle, de l’altra.(carretera que connecta Guissona amb Solsona), i travessa el nucli de Su, la casa de colònies La Carral i el Santuari del Miracle. Solà incideix també en que “aquest vial és important com a accés d’entrada al Solsonès i com a eix que uneix la C-55 i la C-75 i també perquè forma part de la connexió entre dos grans conjunts turístics com són el Santuari del Miracle i Cardona, amb el seu castell i mines de sal”.L’actuació, que compta amb, ha estat adjudicada per la Diputació de Lleida a l’empresa Pasquina, SA, amb un termini d’execució de 6 mesos. La millora es farà concretament en el tram comprès entre els quilòmetres 10,290 i l’11,045 i té l’objectiu de substituir els nombrosos revolts actuals per una llarga corba que afavoreixi una conducció molt més còmoda i segura.