​Les entitats turístiques d’Odèn s’uneixen per oferir una excursió excepcional

Visita guiada al Salí de Cambrils

Esmorzar a l'Hotel Gran Sol

Es tracta d’una excursió de tot un dia que combina una visita cultural al Salí de Cambrils, una trobada amb animals salvatges al Zoo del Pirineu i una experiència culinària que inclou esmorzar i dinar, ambdós elaborats amb productes de la comarca del Solsonès. Amb aquesta oferta es pretén atraure a persones que busquin una excursió autèntica, destacada per la qualitat dels serveis que ofereix.El municipi d’Odèn es troba al nord de la comarca del Solsonès. Com a molts altres municipis petits de Catalunya, la despoblació i l’envelliment és la seva realitat. Però indiferent de què diuen les estadístiques, també hi viuen persones joves, famílies queaposten per la qualitat de vida pels seus fills. Sovint els ingressos d’aquestes famílies estan vinculats al turisme.Desgraciadament les comarques centrals de Catalunya pateixen una centralització del turisme en temporades puntuals. Unir les forces entre els empresaris té com a objectiu descentralitzar la temporada turística i donar a conèixer aquest municipi al Prepirineu català que destaca amb la tranquil·litat i l’amabilitat del tracte que reben els visitants.En efecte és una col·laboració extraordinària entre empreses privades, ja que cada un dels promotors s’esforça per generar beneficis també pels altres. Cada entitat col·laboradora utilitza les seves vies de promoció per atraure l’interès de les agències de viatge, ajuntaments, associacions de gent gran i altres entitats.Cal destacar que aquesta col·laboració té múltiples avantatges. Pels visitants és una experiència nova i autèntica que agrairan. Pels organitzadors dels grups una eina fàcil, ja que tota la sortida estarà preparada segons els seus requeriments.Per a les empreses privades dona l’oportunitat d’atraure l’interès de les persones que no vindrien només per una de les activitats. Com a valor afegit s’espera que els visitants que participin en aquesta excursió organitzada acabin el dia amb ganes de tornar a venir a nivell familiar. D’aquesta manera també es beneficiaran els nombrosos allotjaments turístics de la zona.