​El Lo Cal Boig torna a obrir cada dijous a la tarda durant el període escolar

Després que més de 350 persones gaudissin al local durant aquest Carnaval 2023, el. Cada dijous durant el període escolar l'espai restarà obert amb visita lliure de les 17:30 a les 19:00.Tot presentant el carnet de soci del Carnaval de Solsona l'entrada serà gratuïta i per la resta de visitants costarà 2€. Les entrades es poden comprar en línia amb anterioritat a entradessolsones.com i també es poden adquirir amb targeta a la mateixa entrada del local.Solsona Experience, la cooperativa que gestiona l'espai ha optat per continuar amb aquesta iniciativa un cop acabat el Carnaval. "Obrim el dijous a la tarda amb aquest format perquè fins ara el que s'havia proposat estava pensat més per la gent de fora i creiem que obrint d'aquesta manera donem una opció als solsonins de poder gaudir també del Lo Cal Boig", explica Ester Vila, treballadora de la cooperativa.Igualment, lessegueixen en marxa cada dissabte a les 17:00 i cada diumenge a les 11:30 i les entrades es poden adquirir aquí.