Josep Simelio: «De les coses més bones que m'han passat en la meva etapa futbolística està l'haver vingut a Solsona»

-Parlem de la seva vinculació amb Solsona. Vostè va ser entrenador del CF Solsona?

-I quins records s'emporta d'aquelles èpoques?

-Ara està retirat, però continua seguint el Solsona i els altres clubs per on ha passat?

-I com veu la situació del CF Solsona a la lliga i a 2a Catalana?

-Com va nèixer la idea de fer el llibre?

-Li ha portat molt de temps fer el llibre?

-A qui podriem dir que va dirigit aquest llibre?

-El llibre ja passa per la segona edició. Esteu sorprès per l'èxit?

El qui fou entrenador del CF Solsona, entre altres equips de la Catalunya Central, ha recollit en un amè llibre 233 articles que resumeixen el bagatge i l’expertesa adquirits durant més de dues dècades a les banquetes i exercint de professor de tècnica a l’escola d’entrenadors durant vint cursos (període 1990-2010). El llibre, Apunts de futbol (Editorial Farell) es troba a les llibreries de Solsona, al preu de 20 euros.va tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo fa uns dies, per parlar d'aquest llibre i la seva vinculació amb Solsona.Com a tècnic, Simelio va començar entre Navarcles i el juvenil del Manresa a lliga nacional, mitja temporada en cadascun dels dos llocs. Les banquetes de Sant Vicenç, Sant Joan, Sallent, Cardona, Solsona, Gironella, Berga, Marganell i Igualada van ser altres destinacions d'aquest entrenador.Josep Simelio analitza a Apunts de futbol qüestions relacionades amb la tècnica individual del futbolista, inclosa l’específica del porter; l’estratègia; el rol del tècnic d’un equip sènior; les nombroses qualitats que ha de reunir un entrenador d’equips formatius; la importància de la transmissió de valors als joves aprenents de futbolista; les regles del joc i el seu coneixement i els tòpics, mites i cantarelles característics d’aquest esport, sense oblidar-se de reflexionar sobre la figura del col·lectiu arbitral, el futbol femení i el paper dels periodistes esportius i dels mitjans de comunicació.Mira, jo vaig ser entrenador del Solsona durant 5 anys. El que passa que en tres etapes. La primera deuria ser cap al 1988-1989, després una segona etapa que va ser cap al 1994 i una tercera etapa que va ser el 1999, sumnant cinc temporades.De les coses més bones que m'han passat en la meva etapa futbolística està l'haver vingut a Solsona. Amb això ho resumeixo tot.Miro de seguir els clubs però on he estat, i mira si segueixo el Solsona, que en soc soci i tinc l'honor de tenir el número 26 de carnet.Segueixo el futbol base, el cadet, el juvenil i el primer equip, per descomptat. Aquesta setmana vam perdre amb l'Artesa de Segre però anem prou bé.Penso que el quart o cinquè lloc és una posició còmoda. Tothom voldríem estar més amunt però penso que està prou bé.De fet, és l'únic llibre que he fet a la vida. Jo vaig ser vint anys professor a l'Escola Catalana de Futbol. Llavors l'assignatura que donava era Tècnica de futbol i sempre m'havia barrinat pel cap que quan deixés de donar classes faria un llibre sobre aquesta disciplina.A banda de això jo feia uns articles que es publicaven al suplement d'esports del Regió7 els dijous i en aquests articles jo parlava de diferents coses del futbol i diferents aspectes relacionats. Amb el temps, em va venir la idea de no fer únicament un llibre de tècnica sinó que parlés també de diferents aspectes del futbol.Fa uns 5 anys vaig decidir posar-m'hi i fer una selecció d'aquests articles i d'aquí surt el llibreJo penso que li pot interessar a qualsevol persona que que li agradi el futbol. És indiscutible que com més involucrat hom hi estigui, a nivell de directiu, coordinador, director tècnic o entrenador, li pot interessar més.Més que sorprès, estic molt agraït per la bona acceptació igual que estic molt agraït que el dia de la presentació, que la vaig fer Sant Vicenç de Castellet, on visc, era un dia on hi havia partit del mundial a la mateixa hora i la seu de la Penya Blaugrana estava plena de gom a gom.