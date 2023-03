L’Elefant, sots-campió, i a Solsona, molta afició

Diumenge passat, tingué lloc la darrera jornada de la lliga provincial d’escacs.L’Elefant de Solsona descansava, pel fet de ser imparell el grup de tercera. Només mig punt, és a dir,. I els de la Noguera no van fallar, van sumar 4 punts que els han donat el primer lloc. Ambdós equips han estat encapçalant tota la lliga i són justos campió i sots-campió!Paral·lelament, en el marc de la, dissabte a la tarda va tenir lloc un derbi escolar a la plaça Major., amb 6 jugadors per banda.Per Setelsis, David Viladrich, Nil Sala, Jou Albets, Denis Sala, Martí Arredondo i Josep Viladrich.Per Vinyet, Guiu Mujal, Guim Ricart, Martí Giralt, Jan Torrent, Iria Espuga i Xavi Montraveta.L’encontre fou d’allò més renyit, després d’un empat 3-3, els jugadors es van intercanviar els colors de les peces i sant tornem-hi, un nou empat 3-3.Es va decidir llavors, jugar-ho tot a una única partida entre un representant de cada escola. Els escollits foren Josep Viladrich i Xavi Montraveta, ambdós, membres del club l’Elefant. Es va repetir el fair-play, el respecte i el bon joc de totes les partides anteriors. En aquesta, decisiva, es va jugar una defensa siciliana, amb el típic contrajoc i lluita per dominar el centre i les columnes obertes. Avançat el mig joc, el Xavi agafava avantatge, però tenia no aconseguia arribar a coronar algun dels peons. Amb el temps ja esgotant-se al rellotge i els nervis, es repetia per tres vegades la posició, cosa que va advertir el Josep, amb les consegüents taules.Així, just empat entre ambdues escoles. També es va palesar la bona afició que hi ha a Solsona, fruit de les activitats extraescolars i l’estima pels escacs encomanada pel Gran Mestre José Ángel Guerra.Ja ho deiaPer últim, recordar-vos queper jugar. Tothom hi és benvingut.