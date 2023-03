​El Parlament aprova la llei perquè Torà i Biosca marxin de la Segarra i passin a formar part del Solsonès

Elha aprovat aquest dimarts la proposició de llei que permetrà segregar Biosca i Torà de la Segarra i adscriure'ls al Solsonès . El tràmit s'ha fet per lectura única. La propostaVox s'ha abstingut.han pactat una esmena transaccional perquè la decisió acordada pel Parlament es ratifiqui als plens municipals de Torà i Biosca per majoria absoluta després de les municipals del mes de maig. Per la seva banda,han lamentat que no s'hagin acceptat les seves esmenes en què demanaven que es fes una consulta popular abans d'aprovar la llei perquè els veïns dels dos municipis puguin dir-hi la seva.