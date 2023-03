​Èxit de la conferència d’en David Bueno a Cardona

van assistir el passat dissabte a l’Auditori Valentí Fuster en motiu de la xerrada del neurocientífic David Bueno i l’espectacle de dansa a càrrec del cardoní Víctor Gonzalez i l’Anne Dardey, pianista i docent de l’Escola Musicant. Un acte organitzat per la Fundació SHE, amb el suport de la Fundació la “Caixa”, per presentar la nova fase del projecte Healthy Communities: els Grups d’Ajuda Mútua., doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona, va parlar sobre el funcionament del cervell, les connexions neuronals i la plasticitat d’aquest. Va explicar com els factors externs i les nostres emocions i pensaments influeixen a l’hora de construir connexions neuronals i ens permeten avançar a la nostra vida. També va parlar del paper de la nostra ment a l’hora de percebre les novetats com oportunitats i la possibilitat d’avançar conjuntament com a societat adquirint noves connexions i ajudant als altres a tenir una ment més flexible.Tal i com va declarar: “Com més aprenentatges fem, com més actiu estigui el nostre cervell, més connexions anirem acumulant. De fet, aquesta és una de les funcions bàsiques de l’educació i del sistema educatiu: generar ambients rics d’experiències per incrementar la connectivitat del cervell dels nostres infants, adolescents i joves, per potenciar aquesta possible major riquesa de vida cerebral. No només les connexions, les experiències que tenim, els aprenentatges que fem, també creen connexions els pensaments que tenim. A la vegada que activem les nostres neurones perquè estem pensant alguna cosa, pel simple fet d’activar-les estan fent connexions noves o enfortint les connexions que ja teníem. Així, pensar també és una estratègia boníssima pel nostre cervell”.Els assistents també van poder gaudir d’un, emocional i molt acurat a càrrec de, ballarí cardoní, acompanyat d’Anne Dardey, pianista i docent a l’escola de música de Cardona,Al final de l’acte, l’equip de la Fundació She format pel Xavier Orrit, la Natalia Montilla i el Mingu Haro,els Grups d’Ajuda Mútua. En aquesta fase els participants adopten un nou paper més autònom i participatiu. A partir de l’abril, es formaran diferents grups, amb un lideratge distribuït o col•laboratiu, i es duran a terme sessions de recolzament i ajuda entre iguals amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables.Els grups seran d’entre 6 i 12 participants i es podran configurar de diferents formes: per objectius de salut i edat, per pertinença a entitat o empresa o per afinitat. Per més informació accediu a la web del projecte https://fundacionshe.org/healthycommunities2030/ o seguiu el perfil @healthycommunities a les xarxes socials. Per inscriure-us als GAM podreu accedir a un formulari a través d’aquests canals.