​El Solsonès dedica la programació cultural i reivindicativa del 8M als cossos, la sexualitat i el plaer

Per commemorar el, que se celebra aquest dimecres, el Solsonès programa diverses iniciatives reivindicatives, culturals i divulgatives fins a final de març que posen l’accent en la diversitat de cossos, les sexualitats i el plaer. Entitats i institucions locals organitzen fins a set convocatòries per al públic general, familiar i juvenil., l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal convoquen una concentració i la lectura del manifest en un breu acte institucional davant el consistori. Es complementarà amb l’actuació musical de la solsonina Júlia Xandri., a partir de dos quarts de nou del matí (inscripcions) i amb sortida des del passeig del Pare Claret, l’Associació de Dones del Solsonès proposa la sisena caminada popular que duu per lema “Ens movem per les dones”. Amb la col·laboració d’alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta, han preparat un itinerari curt, fins a la font Salada, i un altre de més llarg, que arribarà a la Torregassa.doctora en Psicologia i cofundadora de l’Institut Gestalt de Barcelona, oferirà un col·loqui titulat “Nascudes per al plaer” el dijous 16 a les set del vespre a la Biblioteca Carles Morató. En una sessió organitzada per la regidoria d’Igualtat de Solsona i el SIAD del Consell Comarcal, es parlarà de com desfer els nusos que històricament han oprimit la sexualitat femenina i com condicionen encara les vivències actuals de les dones. La ponent donarà claus per viure l’expressió de la sexualitat femenina des de la llibertat i el plaer.Una altra conferència serà de caràcter literari.a les set del vespre, Òmnium Solsonès portarà, neta de la poetessa Clementina Arderiu (Barcelona, 1889-1976), a la biblioteca solsonina per parlar de l’escriptora., es durà a terme un taller per a famílies titulat “Celebrem la sexualitat”.Júlia Sánchez, mare, sociòloga i mestra especialitzada en educació afectiva i sexual integral, parlarà de com aprofundir en l’acompanyament de les sexualitats dels infants. És una activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys amb la col·laboració del SIAD., la regidoria d’Igualtat de Solsona i el SIAD convidaran el públic a una obra de teatre que reflexiona sobre la pressió estètica i l’autoestima. A Adeu, Jane!, de la companyia L’Excèntrica, l’actriu(Leopolda Olda a les xarxes) comparteix la seva pròpia experiència en perdre un pit d’adolescent. Serà d’entrada lliure.Paral·lelament, des de la setmana passada i fins a final de març a la biblioteca Carles Morató es pot visitar l’exposició, adreçada especialment al públic juvenil, però oberta a tothom. S’hi treballa l’aprenentatge d’aquests comportaments, la construcció d’estereotips, la identitat de gènere, la sexualització del cos femení i la fortificació del cos masculí i els mites de l’amor romàntic a través de les noves tecnologies de la comunicació.Aquesta programació té el suport de la Diputació de Lleida. Tal com s’ha fet els darrers anys, les institucions locals encarreguen la imatge gràfica del cartell del 8M a una artista de la comarca. Enguany, recentment distingida en la categoria de Talent Jove en els Premis Nacionals d’Artesania. Ho fa amb un cartell que presenta una composició amb gerros de fang de diferents textures i coloracions i vol ser “una oda al món ampli, ric i necessari que hi ha fora de la norma”.