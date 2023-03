L’actual alcalde d’Odèn, Albert Solé, té la voluntat de tornar‑se a presentar a les municipals

Segons ha avançataquest dilluns, l'actual alcalde d'odèn, Albert Solé (OAM) es presentaria per la reelecció a les properes municipals del mes de maig.Solé posa en valor les obres fetes i assenyala com aper als propers anys dos eixos de comunicació vitals:. A nivell de telecomunicacions, la intenció és acabar amb les zones fosques que queden. Amb tot, un dels eixos centrals de treball és el social.Pel que fa a l’equip, ha explicat a l'emissora solsonina que s’està treballant per incorporar gent nova intentant. Tot i que no n’han transcendit noms, Solé parla de persones que no havien estat vinculades al món de la política però que tenen experiència en d’altres àmbits que poden ajudar a tirar endavant el municipi. Tot apunta que l’equip es tornarà a presentar, si bé l’alcaldable vol deixar clar que és una decisió que s’ha de prendre entre tots els membres de la candidatura.