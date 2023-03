El missioner Ángel Olaran parlara a Solsona de la guerra al Tigray

El missioner Ángel Olaran explica a Solsona les greus conseqüències humanitàries de la, en una conferència organitzada pel Centre d'Iniciatives Solidàries que porta el seu nom.Més de 600.000 civils van morir en dos anys de guerra al Tigre (Tigray), al nord d'Etiòpia, on la població supervivent està sumida en. I, amb tot, el cruent conflicte va passar desapercebut a Occident. Aquest és el tema de la conferència que oferirà el missioner Ángel Olaran aquest dimecres a les 11 h a la biblioteca solsonina sota el títolÁngel Olaran (Hernani, 1938) conegut a Etiòpia com, que significa "pare àngel", lidera projectes de cooperació a l'Àfrica des de fa més de 50 anys. Va crear una missió a la ciutat de, des de la qual es desenvolupamen diferents projectes solidaris per a orfes i persones vulnerables.