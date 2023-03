CF Solsona 2 – UE Guissona 1

Brian Maarouf Foto: Victor Pisa

El delegat del CF Solsona, Pau Llàcer, parlant amb seguidors guissonencs Foto: Victor Pisa

Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

Els de la Segarra van venir acompanyats d’una nombrosa i sorollosa afició, que, ambels seus cants i crits, van motivar els jugadors dels dos equips, els quals en alguns moments del partit prenien decisions més accelerades del compte i, fins i tot,perquè era molestat amb escopinades per un dels espectadors que tenia a tocar del camp.la pilota passava ràpidament d’una àrea a l’altra. En el minut 2, l’àrbitre va deixar continuar el joc malgrat que el Modestas Melnikas, bregant amb un defensor, havia estat empès dins l’àrea. En el minut 9, el mateix davanter escapulat va xutar fora arran del pal. El primer gol va arribar per unes mans dins l’àrea d’un defensor del Guissona. El Brian Maaruf, enganyant el porter, el va executar amb un xut ras i fort. L’1 a 0 va estimular els forasters a jugar amb major intensitat i els locals es van replegar esperant sortir al contraatac. La UE Guissona tenia més temps la pilota, però no arribava amb perill a la porteria del Daniel Soria. El CF Solsona va recórrer, sobretot, a les conduccions de l’Aniol Serra i del Brian, i també a algunes passades llargues, com la de l’Adrià Barniol als peus de l’Hug Plans, a l’extrem esquerre, que va estar a punt de convertir en gol., replegant-se ordenadament, va deixar que la UE Guissona controlés durant més temps la pilota i, així que els forasters s’acostaven a la línia de mig camp, eren pressionats pels locals. En el minut 63, en una de les poques arribades a l’àrea del Guissona, l’Àlex Garcia va pugnar amb un davanter, que, en perdre la pilota, es va deixar anar damunt la gespa i l’àrbitre va xiular penal. Juan Mikel Molina el va executar amb un fort xut alt a la dreta del porter. Era l’1 a 1.el CF Solsona es va revifar i va ser aleshores quan hi hagué un joc mésintens i ràpid. L’Hug, lluny de la porteria contrària, va estar a punt de marcar veient el porter fora de l’àrea. En el minut 70, l’Hug se’n va anar fins al banderí de córner, va centrar al Modestas, que, ben situat a l’àrea, va enviar la pilota per damunt del travesser. En el minut 75, l’Aniol va arribar a la línia frontal de l’àrea de penal després de superar tres guissonencs, va xutar fort i el porter la va aturar perfectament. En el minut 85, en canvi, el porter foraster va refusar la pilota enlaire sense precisió i l’Hug, des de la punta de l’extrem esquerre en va fer un control excel·lent i amb un xut ras i sec va enviar la pilota al fons de la xarxa ran del pal dret. Va ser un dels gols més bonics de la temporada. El 2 a 1 reflectia les millors arribades perilloses que havien fet els solsonins, tot i que el major control de la pilota havia estat dels guissonencs.Amb aquesta victòriade la primera fase de la segona catalana del subgrup 5B.Daniel Soria Ramos, Dídac Espuga Montaner, Adrià Barniol Rey, Gerard Baliellas Marmi, Àlex Garcia Garcia, Brian Maarouf Moyano, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Ioan Andrei Deac, Modestas Melnikas i Hug Plans Nadal.Jugadors substituts: Alae Eddine Bensaga Allouch (58’), Jordi Casaldàliga Vilafranca (73’),Artem Melnyk (80’), Aitor Colell Llinàs (88’) i Xabier Rodríguez Canal.Brian Maarouf Moyano (25’), Àlex Garcia Garcia (63’) i Daniel Soria Ramos (89’).Eduardo San José del Moral i David Jaray MoncunillPau Llàcer AlbaJoan Algué Rius