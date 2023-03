​Marc Barbens es presentarà a les municipals com a Independent

La notícia s’ha concretatsobre l’escenari polític solsoní. Analitzant la situació a fons, s’ha cregut que era positiu comparèixer perbasada en la centralitat, el sentit comú, el rigor i la capacitat d’aplicar noves mirades.a diferents nivells, les idees clares sobre com projectar el municipi i les ganes de treballar per fer avançar la ciutat són el principal aval del projecte que defensarà Barbens. Així mateix, el fet de presentar-se com a independent encara dona més llibertat per tal d’actuar amb l’únic propòsit de sumar per Solsona.que vulgui millorar el benestar de les persones basant-se en la creació d’oportunitats econòmiques i residencials. Qui vulgui viure a Solsona ha de poder-ho fer en unes condicions de vida òptimes. La realitat global dels últims anys ha posat en dubte aquesta premissa i ara cal que tot l’Ajuntament remi endavant si no volem que ens quedi una ciutat aturada en el temps i solament perfecta per descansar-hi el cap de setmana. Els que estimem Solsona no ens ho podem permetre i tots els actors -públics i privats- hem d’aprofitar el potencial que tenim a les mans.i també a totes les persones que durant aquest temps els han mostrat suport. Aquests dos elements, han estat essencials per prendre la decisió de fer el pas com a independents. Els detalls de la candidatura, el nom de la formació i els principals eixos del projecte es donaran a conèixer properament.