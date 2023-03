Josep Pujantell Casals rep el premi Bufet

L'alcalde d'Odèn ha adreçat unes paraules a l'homenatjat Foto: Ramón Estany

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón i l’alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, han ponderat el segell de l’amor envers la terra del Josep Pujantell i la seva família i la cultura de l’esforç. “És fonamental que les generacions actuals i futures beguin també d’aquests valors”.

Als seus 84 anys, Josep Pujantell Casals, de la casa Miquel de Cambrils d’Odèn, continua actiu en allò que ha dedicat tota la seva vida des que era un nen: el cultiu de trumfos. Acompanyat de familiars, amics i veïns, i amb l’humor i la ironia que el caracteritzen, ell ha rebut enguany el Premi Bufet en un dels darrers actes de la 19a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya. L’alcalde d’Odèn, Albert Sole Casals, visiblement emocionat, li ha lliurat el guardó a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona i l’ha posat d’exemple per reivindicar la feina dels pagesos: “som els que fem els aliments per a tothom”.Tal com ha destacat el director de Solsonès Fires, Joan Codina, en la lectura d’una glossa sobre l’homenatjat, el Josep “ha col·laborat en tots els projectes locals relacionats amb el cultiu d’aquest producte; ha mantingut el conreu de les varietats locals i introduint-ne d’altres, sense perdre mai la qualitat que caracteritza els trumfos de Cambrils”. Se li reconeix també la seva aportació al certamen des de la primera edició, “amb una actitud constructiva i alegre”.