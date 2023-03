​Sancho Ayala obté el campionat de Catalunya de la seva categoria en 10.000 m

Medalla i rècord per al solsoní Sancho Ayala

Lava organitzar el passat dissabte 4 de març el Campionat de Catalunya de 5.000 i 10.000 metres a l’, amb la gestió del Club Natació Banyoles. 89 atletes de les categories des de sub 18 a màster, amb les proves estrelles absolutes, van participar del primer campionat català de la temporada d’aire lliure.Tres podis van ser per l'Avinent Manresa. En categoria sub20, YASSIN L'AZIRI es va penjar la medalla de bronze al quedar 3er en els 5000 metres amb un temps de 15'51"57.El solsoní de l'Avinent Manresaes va proclamar campió de Catalunya M55 al guanyar els 10000 metres de la seva categoria amb un destacat temps de 33'32"23, alhora millorant el Rècord de Catalunya de la distància i categoria.I GUILLEM FERNANDEZ va penjar-se el bronze en el 10000 de la categoria màster M35, aturant el cronòmetre en 34'46"09.El mèrit de Sancho Ayala és que va batre un rècord obtingut fa un any, per l'atleta ebrenc Ferran de Torres i que estava 34'13''88, rebaixant-lo gairebé 40 segons.La prova masculina dels 10.000 m la va dominar l’atleta de l’Aldahra Lleida, amb una marca de 31:21:74, superant amb solvència als seus rivals.D’altra banda, l’atleta del Piélagosva obtenir l’or a la prova femenina dels 10.000 m, amb una marca de 34:42:94.