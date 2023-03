La Fira del Trumfo ja fa ple a les primeres hores del certàmen

Copes de vi amb disseny

Anna Terricabras amb una de les copes que ha decorat especialment per la Fira Foto: Ramón Estany

Actuació del grup The Velcros Foto: Ramón Estany

Preparant uns tastets Foto: Ramón Estany

La Festa del Vi arriba a la 8a edició Foto: Ramón Estany

El bon temps somriu a la. La Plaça del Camp s'ha omplert de visitants i públic que han voltat pels diversos estands de trumfos, tòfones i productes de proximitat, així com dels tastets gastronòmics que han pogut gaudir maridats amb l'oferta de vins.El moment culminant ha arribat al voltant de la una del migdia, quan ha coincidit amb el concert del grup, que amb les seves versions, han animat les primeres hores de la Fira.L'èxit de públic aquestes primeres hores fa preveure que serà una fira, després de dos anys de pandèmia i restriccions.Prop d'una desena d'expositors de trumfos oferien diverses varietats d'aquests tubercles cultivats al nord del Solsonès, amb preus que van dels 5 euros els 3 kg pelals 4,5 euos pels 4 kg del la varietatEls compradors també podien trobar altres varietats més exòtiques, com el, a 3 euros el kg, i per qui vol dedicar-se al cultiu, també pot trobarL’artista solsonina Anna Terricabres signa el disseny de les copes de la Festa del Vi en el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona. La VIII Festa del Vi tindrà lloc a la plaça del camp els dies 4 i 5 de març.