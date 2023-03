Piteus per Sant Llorenç torna a formar equip per les municipals

Des de Piteus per Sant LLorenç-AM, han decidit. Aquesta decisió s'ha pres després de seguir els següents passos:- Valoració del treball fet a la legislatura actual, analitzant punt per punt del programa electoral i mirant el percentatge de compliment global (60-65%).- Contrastant quei que creuen que són necessaris per continuar millorant la Vila i la qualitat de vida d'aquells que hi viuen.i reforçar el màxim la llista. Totes elles ja s'han trobat i creiem poden fer una gran feina en els diferents àmbits i també en el treball en equip.Ja s'estan duent a termeamb totes les persones interessades per posar-los al dia de tota l'activitat de l'actual Govern. En les pròximes trobades decidiran entre tots en quina posició estarem a la llista així com les diferents tasques que farà cadascú.També s'ha valorat i vist la necessitat deper continuar millorant les relacions, ja que som molt més forts si anem units. Així com ser clars amb els temes més crucials de comarca, sobretot amb el que sempre s'ha defensat, comper aconseguir una millora assistencial sense perdre cap de les competències actuals.Finalment, cal comentar que ja estan pensant i començant a elaborar el nou programa electoral. Aquí els agradaria, per tant, qui tingui idees del que es pot fer els pròxims anys a Sant Llorenç de Morunys i quines haurien de ser les preferències les pots passar per correu electrònic a peralpoble@gmail.com [eleccionscat2019]MUN25193[/eleccionscat2019]