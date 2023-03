Guia per seguir la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona

Dissabte i diumenge

Horaris fira

Dissabte, 4 de març

Diumenge, 5 de març

8a Festa del vi de Solsona

Aquest és el programa d'activitats per no perdre's res a la Fira de Trumfo i la Tòfona que es celebra aquest cap de setmana a Solsona.Venda de trumfos i tòfonesFira de productes alimentarisVenda de productes de La Menestrala8a Festa del Vi de SolsonaFora estocs i promocions d’hivern. Deixa’t sorprendre pels establiments de la UBICDissabte de 10 a 20 h i Diumenge de 10 a 14 hJocs gegants tradicionals. Ho organitza: el SisConcert de The VelcrosFira del Petit BotiguerActuacions musicals dels alumnes de l’Escola de Música Joan Roure i l’Àtic taller musicalHo organitza: UBIC SolsonaDerbi escolar d’escacsHo organitza Club d’Escacs l’Elefant. Lloc: plaça MajorSessió musical a càrrec de DJorDISCO-SHOWConcurs de pelar trumfosHi col·labora: Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick SpeakerReconeixement a l’establiment trumfaireConcert de La Quinta AcústicsExhibició de degorjat manual de cava amb música en directe a càrrec de Vardo WagonEl bon cava sona com la bona música. Degorjat en mètode artesanal acompanyat de bona música. Ho organitza: La Gatera Lloc: plaça de Sant PereJocs de fusta familiars a càrrec de Fusta i FestaClasse oberta de swing amb Bon Hop de SwingHomenatge Premi Bufet 2023Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de SolsonaExhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de Sing Swing Company (en cas de pluja es realitzarà a la sala Polivalent)Enguany les copes que es posaran a la venda portaran una il·lustració de l’artista solsonina Anna Terricabras continuant així la sèrie de copes úniques amb accent artístic solsoní.Cellers de diferents denominacions d’origen catalanes així com també els vins del Solsonès: Pam de terra, Masia Tonicoll, Roc Falcon i Vinyes del Solsonès – Celler del Miracle comparteixen espai amb els tastets gastronòmics a càrrec de Taribó gastronomia, Ibèrics Madruga, Cuinem per tu – Molta Teca, Gremi d’Hostaleria del Solsonès i Territori de Masies.Horaris: dissabte d’11:30 a 14 h i de 17 a 21:30 h i diumenge d’11:30 a 14 h