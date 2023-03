​El Parc de Bombers de Solsona estrena l'ampliació de les instal·lacions, una obra reivindicada des de fa 20 anys

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, conversa amb l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert Foto: Nia Escolà/ACN

Aprofitant que hi havia el titular d'Interior, Gisbert ha demanat que es mantinguin els efectius per a l'estiu en una zona on tres quartes parts de la superfície és forestal i amb una orografia complicada. I ha reconegut la feina d'aquest cos per garantir la seguretat ciutadana.



Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha coincidit a dir que era una obra molt reclamada i s'ha compromès a seguir invertint en més mitjans i efectius de Bombers a tot Catalunya. També ha posat en valor la bona feina de coordinació de totes les forces i cossos que van participar en els incendis simultanis de l'estiu passat que també van afectar aquesta comarca.

Solsona ja disposa d'ununa reivindicació històrica que els diferents alcaldes venien reclamant des de feia 20 anys. L'edifici actual, que enguany compleix 40 anys, havia quedat obsolet i mancat d'espai. Les millores, que han costat 1,6 MEUR, s'han centrat en la construcció d'un nou espai per a les dependències de dia i un altre amb magatzems i un gimnàs seguint criteris d'eficiència energètica. També s'ha ampliat la cotxera. L'alcaldessa,, ha subratllat queque patien. "Fa molts anys que esperem aquest dia", ha subratllat durant un acte presidit pel conseller d'Interior,. El parc compta amb prop d'una quarantena d'efectius.Situat als afores del nucli urbà, el Parc de Bombers de Solsona s'ha actualitzat i ha doblat l'espai gràcies a aquesta remodelació integral. Es tracta d'. "Era un xic paradoxal que Solsona, a través del Centre de la Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), liderés estudis europeus per combatre i prevenir grans incendis i tenir un Parc de Bombers tan obsolet", ha remarcat l'alcaldessa, satisfeta que per fi sigui una realitat.Una feina que culmina ara, si bé ha recordat que abans que ella jaFa uns anys es va parlar de construir-ne un de nou al polígon industrial de Santa Llúcia, però després la conselleria d'Interior va apostar per mantenir l'emplaçament actual.a aquest poligon, segons ha reclamat l'alcaldessa.