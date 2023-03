Solsona estrena una segona cabina de la ONCE

Aquests dies ha finalitzat la instal·lació d'una, a l'avinguda del Pont, més concretament al costat del Portal i del Pou de Gel. Aquesta era una reclamació del venedor habitual en aquest punt, l'Emilio, que havia de suportar les inclemències del temps, i carregar el para-sol amunt i avall dia sí i dia també.La cabina és del mateix model de la que hi ha instal·lada a la Plaça del Camp, i amb aquesta, seran dues les que hi ha als carrers de Solsona.Com a curiositat, ja ni va havar fa alguns anys, una cabina de la ONCE, però a l'altra banda de la Carretera, davant de la cafeteria de Sant Antoni, i bastants anys enrera, parlem dels anys 80 del segle passat, la cabina de la ONCE la poiem trobar just sota la Catedral, més o menys on ara trobem el tòtem turístic del Drac.