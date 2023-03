Gemma Casals: El de Solsona és un carnaval amb caràcter

La Carnestoltes del 2023 ha estat una solsonina de 49 anys, la Gemma Casals nascuda de Solsona t'esperaves que proposessin sé Carnestoltes bé no m'ho esperava però era una de les possibilitats la per seguretat de tots els que sopem perquè hi ha a casa del carnaval sempre perilla que et toqui algun número i si els que estem per allà ens oferimja hi comptes si t'ho demanen Doncs mira et va costar guardar el secret no Jo no he dit res a ningú ni a casa només ho sabien el Jofre i el meu home la família o va saber per sorpresa el cap de setmana abans i fins al mateix dia els pares 1rigual que la comparsa no va saber fins al mateix dia a la 1:00com vas viure l'arribada del dijous Molt maco molt emotiu i molt xuloÉs un munt de mocions tota l'hora tristesa alegria Que em pots explicar del vestit que portes no em venia de gust passar en carnaval sense bata vaig pensar i em vaig just Lourdes vam dissenyar una cosa similar a la bata que porto còmode pràctic i que recordés l'esencia dels meus carnavalsera vestit de Polivalent per si tenia fred o feia calor a la sala poder anar abrigat però sobretot còmoda Com t'has sentit sent el centre de detenció de la festa el primer dia Tot a bales una mica però el segon ja està És divertit coneixes un munt de gent també veus que la gent s'ho passa bé amb molt carinyo tothom agradable ha sigut el millor carnaval de la teva vida No sé si el millor però si molt diferent i un carnaval per recordar per descomptat i després d'aquest en vindran molts mési tot això dels punts liles i les normes de seguretat Com ho veushi ha de ser jo crec que encara s'ha de fer més tal Com està la societat no ens queda cap altre remei sí les coses no s'arreglen soles posar-hi solució fins que no tinguem tot assumit i el que tothom faci el que ha de fer i no el que no tocai enormes que s'hauran de complirper carnaval tot s'hi val tot s'hi val dins d'uns límitssi ens comportem com a persones sí el moment que ens extralimitació qualsevol camp de sa de Bluetoothdeixa de valdre totHas estat per Carnestoltes estat amb els jocs he viscut carnavals de moltes formes el carnaval de sortir de festa i prou al de treballar amb la juntaclar he tingut tots els tipus de carnaval possibles no tenen res a veure però tots estan bé cada cosa al seu momenttots Els carnavals es gaudeixen i tenen uns problemes i unes complicacions i alegries diferentsdepèn una mica de tot plegat i de la gent amb qui ho comparteixestasques i tasques noés complicat ni sí ni no es troben a faltarperò també els dos marxava molt la cosaTens dos talls de la Chelsea o ja t'ho està bé la polyvalent jo la Polivalent encara li he dit l'Excel és diferent tot està bé el que penso és que se'ns queda tot petit està quedant tot petit no sé quina seria la solució la salsa anava petita i la Polivalent tambéun gegant per tu la geganta bojaun acte del carnavalés difícil poder-la Cremada i l'últim vulgui puffin és important de fer-ho si no tanques si no no tanques el carnavalalgun Carnestoltes especial per tu d'aquests últims anysaquest any toca el torn Ramonetla comparsa preferidala meva La Geganta bojaen general totes però Ca especial Carinyo els quatre bojosaquest any més amb totes perquè he compartit molts moments són totes com definiries el carnaval amb poques paraules el de Solsona especial i diferentun carnaval en caràcter