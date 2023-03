​Enxampen dos menors com a autors de bretolades en un parc nou de Solsona

Lade Solsona va enxampar divendres passat al vespre dos menors d’edat que van confessar ser els autors dede l’avinguda de Sant Bartomeu. És la, les últimes setmanes, que aquest indret del nou sector de la Cabana del Silo és víctima de destrosses. Els agents han presentat un informe a l’Ajuntament a partir del qual es prendran mesures.Alertats per la trucada telefònica d’una persona que va ser testimoni dels fets mentre passejava per l’avinguda de Sant Bartomeu, dos agents de la Policia Local van fer una recerca dels joves a la zona fins a localitzar-los i interrogar-los. Després quereconeguessin haver comès la bretolada una estona abans, els policies van contactar amb les famílies i van aixecar l’acta corresponent.L’Ajuntamentocasionats contra diversos arbres plantats fa poc per part de l’empresa promotora de la urbanització, convocarà les famílies dels dos joves i prendrà mesures perquè es rescabali del valor dels desperfectes.