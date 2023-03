​Sobre un manifest de les ADF

Les ADF es van crear al Solsonès, per recollir l’experiència dels incendis forestals, reforçar el que havia funcionat i evitar el que havia fracassat reiteradament. La idea era prou bona com per ser imitada arreu de Catalunya, però des del Solsonès no es va controlar la qualitat d’aquestes còpies, ni dels organismes que es van inventar per enquadrar-les.urbana i concentrada, i en una comarca rural i dispersa la incomprensió, malauradament, sol ser la norma. Tots hem vist problemes d’ubicació geogràfica amb reparadors d’electrodomèstics, repartidors de paquets i ambulàncies que busquen malalts. Res no fa pensar que en un incendi les coses aniran més bé.I si es repeteixen els mateixos conflictes que al segle passat, és que l’objecte fundacional de les ADF tampoc no va prou bé.que té tota la bona voluntat decooperació, només fora acceptable si se li reconegués l’autoritat per imposar les sevesdecisions. No la té. Ni tan sols pot evitar activitats temeràries. Per fer controls de carretera cal ser policia i les ADF no ho són.1. Mantenir el canal social de ràdio, que havia estat el punt de contacte dels membres detotes les ADF, encara que altres l’hagin substituït per canals fragmentaris i ineficients.2. Quan els cossos de seguretat i prevenció o el Departament d’Interior ens ho sol·licitaconvocar als agents que ens demanen (cas del 9 de febrer passat on se’ns va demanarconvocar una reunió amb (només) les alcaldies de la comarca). Quan el Consell actuaper iniciativa pròpia convocar a tots els implicats en incendis. Encara que després, enels dos casos, molts no es presentin a la convocatòria.3. Procurar que els bombers mantinguin l’oferta de jornades de formació per alsvoluntaris de les ADF, encara que al Solsonès no s’hi apunti ningú.I finalment:El Consell s’ha mostrat sempreen tot allò que li han sol·licitat i fins on se li permet per les competències que té atribuïdes.PD. Per si algú troba exagerat el punt dos, podria transcriure alguna resposta.Jaume Fons, conseller comarcal de protecció civil.