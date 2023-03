​L’Associació de Festes del Carnaval condemna els insults i amenaces rebuts a través de comentaris del vídeo dels actes de diumenge al matí

Ressò a les xarxes socials

No hi ha faltat la polèmica enguany al Carnaval de Solsona. Algunes persones, van començar a queixar-se per la lletra de la canço que es va cantar prèviament a la lectura del sermó, cançó que era una versió de l’últim èxit de Shakira amb referències explícites a Cardona.L’Associació de Festes considera que és. Qualifica d’intolerables i denuncia i condemna els insults racistes, masclistes, homòfobs i amenaces físiques greus que contenen algun d’aquests missatges. La Junta demana que s’aturin aquests atacs dirigits directament a una menor d’edat que ni tan sols és l’autora de la cançó. En cas contrari, assegura que es veuran obligats a emprendre accions legals.L’Associació de Festes del Carnaval subratlla també quedes de la recuperació de la festa i que és un dia per la sàtira i per fer mofa de temes propers. Posa de relleu quei que sense ell no el sabrien entendre. Emplacen a veure el conjunt de l’acte de diumenge de Carnaval al matí al Youtube per entendre’n el context i veure que és en clau d’humor.El tema ha protagonitzat les xarxes socials, a tall d'exemple, el post de l'Instagram del Carnaval de Solsona ha rebut 130 comentaris i 1.283 M'agrada.