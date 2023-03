​La caminada «Ens movem per les dones» arriba a la 6a edició

Informació sobre la caminada

Ja fa uns anys, al voltant del 8 de març, des de l’, organitzem una caminada popular. Aquest any arribem a la 6a edició i serà el proper diumenge 12 de març.La ruta l’hem escollit entre les propostes que han fet els, ja que van fer un projecte on havien de trobar rutes de pocs kilòmetres sortint de Solsona, indicant el camí i també llocs d’interès. També han col·laborat proposantactivitats pels infants que vinguin a caminar i buscant informació sobre elInscripcions: El mateix dia, de 8:30h a 9:00 h al Passeig.Preu: 5 euros. Gratuït per als menors de 10 anys.Ruta: Una de curta (8 Km) i un altra de llarga (12 Km).Hi haurà avituallaments i xocolata desfeta amb coca. També jocs i sortejos i es podrà comprar la nova samarreta.