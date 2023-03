El Punt Empresa proposa diverses activitats formatives a Solsona i Cardona durant el març

Gestió de projectes

Conèixer Semen Cardona

Aquest mes de març es presenta formativament actiu per al Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Aquesta setmana ha començat el primer seminari de l’any, centrat en la fotografia de producte, i s’han obert les inscripcions a quatre iniciatives més, totes sense cost per als participants: un seminari de gestió de projectes, un altre de disseny gràfic per a no dissenyadors, un curs de 30 hores de xarxes socials i una visita a l’empresa Semen Cardona.El primer seminari, que es desenvolupa aquesta setmana en dues sessions a Solsona i Cardona, va a càrrec de la fotògrafa i creativa Kàtia Prat. Utilitzar les eines bàsiques de la càmera del telèfon mòbil, observar exemples de composició fotogràfica en base a un producte i tenir en compte aspectes relacionats amb la llum són els objectius d’aquesta activitat, a la qual assisteixen una vintena de persones vinculades al comerç i als serveis.La gestió de projectes és el tema del proper seminari, els dimecres 8 i 15 de març de dos quarts de deu a dos quarts de dues a la sala cultural de l’ajuntament de Solsona, i s’adreça a empreses dels sectors de la indústria i els serveis. Oriol Pastor, consultor, formador i director del Postgrau de direcció d’operacions de la Universitat Politècnica de Catalunya, hi parlarà de les operacions internes de les empreses, la gestió de projectes àgils, la valoracióde costos, l’organització de processos i la gestió de capacitats de recursos i dels taulers Kanban, entre d’altres. La inscripció es fa en línia aquí: https://inscripcions.adlsolcar.cat/formacio/seminari-gestio-de-projectes-8378#w0 El següent seminari, per a comerços i establiments de serveis, ensenyarà disseny mitjançant Canva, i serà dinamitzat per la comerciant i responsable de Mans i Mànigues, Laura Juárez. S’ha programat per al dimarts 21 de març a la biblioteca de Solsona i el dia 23 al casal cívic de Cardona de tres a dos quarts de cinc de la tarda ambdós dies. Es cursen les inscripcions aquí:Carla Márquez, gestora de comunitats, consultora i especialista en màrqueting a Instagram, conduirà el curs de 30 hores de xarxes socials, durant vuit dimarts del 7 de març al 9 de maig, de tres a set de la tarda (fins a les cinc els dos últims dies) a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.La tipologia de xarxes, la seguretat i imatge i els coneixements i continguts que s’hi comparteixen són algunes de les qüestions que s’hi tractaran. Aquesta acció és coorganitzada pel Punt Empresa i l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO) i cursa les inscripcions a través d’aquest web:Finalment, el 30 de març de dotze a dos quarts de dues, es visitarà Semen Cardona, una companyia internacional amb seu a la vila bagenca especialitzada en l’elaboració de dosis per a la inseminació artificial porcina d’alt rendiment. Les visites a empreses com aquesta tenen per objectiu transferir coneixement, inspirar, fomentar la innovació, donar a conèixeroportunitats i explorar possibles vies de col·laboració. Es demana inscripció prèvia aquí: https://inscripcions.adlsolcar.cat/formacio/visita-a-semen-cardona-8402#w0 L’oferta formativa, que cada any s’adequa en funció de les inquietuds detectades entre l’empresariat del Solsonès i Cardona, és un dels puntals del Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local. Aquest conjunt de convocatòries estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals i dels programes de suport al desenvolupament local, i tenen el suport delDepartament d’Empresa i Treball.